Gedenken an Kirchbergmorde

Bensheim. Seit vielen Jahren schon erinnert die Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger an die Kirchbergmorde am 24. März 1945. „In diesem Jahr müssen wir leider aus Rücksicht auf die unübersichtliche Pandemie-Lage auf eine öffentliche kulturelle Veranstaltung verzichten. Dennoch wollen wir an diese Gestapomorde erinnern, weil Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus sich zunehmend bei uns ausbreiten“, stellte Peter E. Kalb vom Vorstand der Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger fest.

Im März 1945, kurz bevor amerikanische Truppen nach Bensheim gelangten, löste die Gestapo ihre Dienststelle in der ehemaligen Taubstummen-Schule an der Ecke Kirchbergstraße/Darmstädter Straße auf. Am 24. März gegen 20 Uhr trat ein aus acht bis zehn Gestapo-Leuten bestehendes Sonderkommando im Hof der Dienststelle zusammen und marschierte zum eigentlichen Gestapo-Gefängnis neben dem heutigen Amtsgericht in der Wilhelmstraße. Dort wurden die Namen von 14 Gefangenen verlesen.

Der Gedenkstein erinnert an die Morde am Kirchberg 1945. © Fritz Kilthau

Die Gefangenen mussten sich in Dreierreihen aufstellen. Eskortiert von den mit Maschinengewehren bewaffneten Gestapo-Leuten bewegte sich der Zug durch die Wilhelmstraße und die Kirchbergstraße, vorbei am Gestapo-Gebäude, in Richtung Kirchberg. Ein Fluchtversuch von Axel Romanow gelang, bei einem weiteren Fluchtversuch wurde Gretel Maraldo tödlich verletzt. Johann Goral konnte sich mit einem Streifschuss während der Erschießung entfernen und sich in einem Gebüsch verstecken.

Zwölf Menschen wurden an der Stelle, an der heute ein Gedenkstein steht, erschossen. Es war Mord – es gab kein Gerichtsverfahren, keine Urteilsverkündung. Untere Beamte verübten Selbstjustiz. Die Gefangenen waren eingesperrt im Bensheimer Untersuchungsgefängnis, ihren Bewachern ausgeliefert.

An der Stelle unterhalb vom Kirchberg wurden vor 77 Jahren ermordet: Rosa Bertram aus Worms, Jakob Gramlich aus Bonsweiher, Gretel Maraldo aus Offenbach, die versuchte zu fliehen, Lina Bechstein aus Kriegsheim, Walter Hangen aus Worms, die beiden Franzosen Eugene Dumas und Lothaire Delauny, der Niederländer Frederik Roolker, Erich Salomon aus Worms sowie drei weitere Gefangene, die später nicht mehr identifiziert werden konnten.

Zukunft braucht Erinnerung. Diese warnende Erinnerung an Opfer, Täter und an die Orte der Verbrechen ist heute angesichts des sich verstärkt ausbreitenden Rechtsextremismus nötiger denn je. In Bensheim helfen dabei – neben anderen Erinnerungen im Stadtbild – die zahlreichen Stolpersteine, die der Künstler Gunter Demnig in der Vergangenheit in Bensheim verlegte. Eine ganze Reihe neuer Stolpersteine ist der Initiative des Bensheimer Goethe-Gymnasiums zu verdanken. Der Anlass dafür war das 150. Jubiläum der Schule. Damit soll der ehemaligen jüdischen Schülerinnen gedacht werden.

Die Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger hat unter dem Titel „3 Tage fehlten zur Freiheit – Die Nazimorde am Kirchberg, Bensheim- März 1945“ eine Broschüre herausgegeben.

Die von Fritz Kilthau und Peter Krämer verfasste Veröffentlichung ist erhältlich unter www.geschichtswerkstatt-kindinger.de. red