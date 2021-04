Gedenken an die Verstorbenen

Bensheim. Um den in der Corona-Pandemie Verstorbenen zu gedenken, richtet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag, 18. April, eine zentrale Gedenkveranstaltung aus.

AdUnit urban-intext1

Der Bundespräsident hat Städte und Gemeinden dazu aufgerufen, sich diesem Gedenktag anzuschließen.

Trauerbeflaggung am Rathaus

In Abstimmung mit dem Magistrat bittet die Verwaltung der Stadt Bensheim die Kirchengemeinden in der Stadt und den Stadtteilen, die Kirchenglocken am Sonntag um 18 Uhr läuten zu lassen. Gemeinsam soll so vor Ort ein Zeichen vor allem auch zum Gedenken der in der Pandemie verstorbenen Bürger gesetzt werden.

Das Gedenken ist zudem den Hinterbliebenen gewidmet, die ihre Angehörigen beim Sterben nicht begleiten durften und denen wichtige und trostspendende Rituale der Trauer nicht möglich waren.

AdUnit urban-intext2

Am Rathaus ist Trauerbeflaggung angeordnet. Im Herbst soll zudem ein Gedenkbaum gepflanzt werden, der Ort wird derzeit noch abgestimmt.

„Viele Menschen haben Angehörige und Freunde verloren oder konnten sich aufgrund der Einschränkungen nicht voneinander verabschieden. Diesen zu gedenken, ist uns ein wichtiges Anliegen“, sagt Bürgermeisterin Christine Klein. ps

AdUnit urban-intext3