Gedenken am Rinnentor

Bensheim. „Bensheim sagt Nein zu Gewalt, Diskriminierung und Rassismus“: Unter dieser Überschrift steht eine Kundgebung am Samstag (19.), die von 14.30 bis 15.30 Uhr am Rinnentorturm abgehalten wird – in Gedenken an die Opfer des Anschlags in Hanau sowie alle Opfer von rechter Gewalt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anmeldung erforderlich

Die Gedenkversammlung wird organisiert von der Marokkanischen Kulturgemeinde, dem Adinet Südhessen, der Initiative Vielfalt jetzt sowie dem Verein Fabian Salars Erbe. Für die Teilnahme und kurze Redebeiträge wird um Anmeldung unter der Mail-Adresse nben8054@gmail.com gebeten. Nach Angaben der Organisatoren wird die Veranstaltung unter der Einhaltung folgender Corona-Regeln abgehalten: Es gilt die 3 G-Regelung (geimpft, genesen oder aktuell getestet), die Abstände müssen eingehalten, Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden.

„Wir würden uns freuen, wenn selbstgemachte Plakate gegen Gewalt und Rassismus mitgebracht werden können“, heißt es in einer Ankündigung weiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Mann in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet, weitere Opfer überlebten den Anschlag verletzt. Der Täter beging Selbstmord, zuvor hatte er außerdem seine Mutter umgebracht. Die schockierende Tat sorgte bundesweit für Entsetzen und Solidaritätsbekundungen. red