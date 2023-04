Gebrauchtrad-Markt und Fahrrad-Codierung

Bensheim. Beim verkaufsoffenen Sonntag am 7. Mai bietet der Bergsträßer ADFC den Bürgerinnen und Bürgern erneut ein vielfältiges Angebot rund ums Fahrrad an.

So wird neben dem obligatorischen Infostand jedem Radler die Möglichkeit geboten, sein Bike von fachkundiger Hand vom langjährigen ADFC-Mitglied Michael Martin auf Funktion und Sicherheit überprüfen zu lassen. Auch das Thema Fahrrad-Ergonomie dringt zunehmend ins Bewusstsein der Alltags- und Langstreckenradler.

Mit dem Physiotherapeuten Sören Münzenberger konnte der ADFC einen Spezialisten gewinnen, der allen Interessierten dazu vielfältige Tipps und Hinweise geben kann.

Der Fahrrad-Boom geht auch in der neuen Saison ungebremst weiter. Viele kaufen sich ein neues Fahrrad – oft auch als E-Bike – und warten bereits auf Codier-Termine des ADFC. An jenem Sonntag besteht dazu die Möglichkeit. ADFC-Mitglieder bezahlen für diesen Service zehn Euro, Nichtmitglieder 14 Euro. Hat das Fahrrad einen Akku, sind drei Euro zusätzlich fällig. Um einen zügigen, reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bittet der ADFC die an einer Codierung Interessierten, um Anmeldung auf seiner Homepage www.adfc-bergstrasse.de.

Benötigt werden ein Eigentumsnachweis oder eine Eigentumserklärung, ein Personalausweis oder Reisepass, Codierauftrag, der vorab im Internet ausgefüllt wird. Beide Seiten sind als Einzelblattausdruck (nicht doppelseitig) zur Codierung mitzubringen.

Für alle, die sich tatsächlich für einem Neukauf entschieden haben, stellt sich die Frage: Wohin mit dem alten Drahtesel? Lässt man sein Fahrrad als Reserve in der Garage stehen oder bietet man es im Rahmen eines an jenem Sonntag vom ADFC angebotenen Gebrauchtradmarktes zum Kauf an? Nicht nur unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit mache dies mehr Sinn, als das Gebrauchtrad verrotten zu lassen.

Deshalb sollten alle Mehrfach-Rad-Eigentümer über die Nutzung dieser vom ADFC angebotenen Gelegenheit nachdenken und sich am Sonntag, 7. Mai, zwischen 13 und 18 Uhr am Bensheimer Hospitalbrunnen einfinden. Das Gleiche gilt auch für potenzielle Käufer. red