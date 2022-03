Gebetszeit mit Chorunterstützung in Bensheim

Bensheim. Am Sonntag (13.) findet um 19 Uhr die nächste Chor-Raum-Zeit in Sankt Georg in Bensheim statt. Als „chorgestützte Gebetszeit“ erklingen Chorwerke aus der anglikanischen Tradition, von alten Meistern und aus Taizé. Das Junge Vokalensemble Sankt Georg bringt die Musik zu Klingen, Pfarrer Christian Stamm spricht einführende und auslegende Worte, Gregor Knop hat die musikalische Leitung und begleitet den Chor am Orgelpositiv.

Die Chor-Raum-Zeit am Sonntag folgt der anglikanischen Tradition des Evensong: mit Hymnus, Lichtgesang und dem traditionellen „Nunc dimittis“ werden wesentliche Elemente des englischen Abendlobes übernommen, musikalisch vielfältig erklingt Musik aus Taizé und von den englischen Komponisten Thomas Tallis und John Rutter.

Der große Kanon „Da pacem Domine“ gibt der Chor-Raum-Zeit auch eine Prägung als Friedensgebet, gemeinsam wird für den Frieden in der Ukraine und auf der ganzen Welt gebetet. Der Eintritt ist frei, der Zugang wie zu allen Gottesdiensten nach der 3 G-Regel. red

