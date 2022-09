Gebäude offen halten, Energieverbrauch reduzieren

Bensheim. Aufgrund der angespannten Lage der Gasversorgung hat die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen angeordnet, damit Energie eingespart wird. Diese richten sich insbesondere auf öffentliche Gebäude und gelten seit Anfang September. Über erste Erfahrungen, die in Bensheim mit abgesenkten Raumtemperaturen und reduzierter Beleuchtung gemacht wurden, will die CDU-Fraktion beraten.

Bei ihrer Sitzung am Dienstag (4.) sprechen die Mitglieder der CDU-Fraktion über die Auswirkungen der Maßnahmen. Sie kommen um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46, zusammen.

Auch Sportstätten betroffen

„Die Stadt setzt die Vorgaben in ihren Immobilien um. Damit leistet sie ihren Beitrag, um die Energieversorgung zu stärken und eine Notfallsituation möglichst abzuwenden“, berichtet Stadtverordnete Petra Jackstein. „Wichtig ist, dass Freizeit- und Kultureinrichtungen wie Sporthallen, Theater und Dorfgemeinschaftshäuser sowie auch das Basinus-Bad geöffnet bleiben.“

Die Raumtemperaturen in der Verwaltung werden nach Angaben des Magistrats auf ein notwendiges Minimum reduziert. Entsprechend den Vorgaben des Bundes gilt ein Höchstwert von 19 Grad Celsius in Arbeitsräumen, die Kindertagesstätten sind von der Regelung ausgenommen. Für die kommenden Monate ist die Beleuchtung der Gebäude von außen untersagt.

Als Sofortmaßnahmen hat die Stadt die Temperatur beispielsweise in Sportstätten auf 17 Grad Celsius abgesenkt, in den Umkleiden auf 20 Grad. In Bensheims kulturellen Gebäuden gelten 18 Grad. Die Warmwasserbereitung wurde auf ein Minimum der Hygieneanforderungen reduziert oder – bei dezentralen Anlagen – abgeschaltet.

Fluchtlichter umgerüstet

„Wir wollen, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet. Möglichkeiten, um den Energieverbrauch zu senken, müssen hierbei geprüft werden. Auch auf die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt soll in diesem Jahr nicht verzichtet werden, deren Betriebszeit freilich am späten Abend verkürzt werden kann“, sagt Tobias Heinz, Vorsitzender der CDU-Fraktion.

Die Christdemokraten weisen darauf hin, dass in Bensheim die Straßenbeleuchtung mit LED-Technik ausgerüstet ist. Damit ist der Stromverbrauch niedriger als bei konventionellen Lampen, was nicht zuletzt in der aktuellen Situation von Vorteil ist. Auch die Flutlichtanlagen auf einigen Sportplätzen sind bereits auf die sparsamen Leuchten umgerüstet. red