Gastspiel des Kikeriki-Theaters in Bensheim

Bensheim. Das Darmstädter Kikeriki-Theater ist zu Gast in Bensheim: Am Freitag, 10. und Samstag, 11. Dezember, präsentiert das Team der Stadtkultur Bensheim die Akteure des Kikeriki-Theaters jeweils um 20 Uhr mit ihrem Programm „Watzmänner – Ein Alptraum für Zwei – nicht schwindelfrei“ im Parktheater.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Inhalt: „Zwei Männer wollen gemeinsam den Watzmann besteigen. Ob sie diesen sagenumwobenen Schicksalsberg bezwingen oder als Dream-Team schlafwandlerisch zu eigenen Höhen finden, zeigt unser auf den Gipfel getriebenes, alpenländisch vorgegaukeltes Heimspiel.“

Der Stil und der Erfolg des Kikeriki-Theaters entstand aus der Lust am Machen: Stücke schreiben, Puppen bauen, Dekorationen und Ausstattungen fertigen, komponieren, inszenieren und spielen, spielen, spielen. Heute besteht das Ensemble aus zwölf Mitgliedern, die in wechselnder Besetzung auftreten.

Die Veranstaltung wird am Freitag, 10. Dezember, nach 3 G-Regelung und am Samstag, 11. Dezember, nach 2 G-Regeln stattfinden. Karten gibt es ab dem 1. November in den bekannten Vorverkaufsstellen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2