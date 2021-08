Gast aus Hollywood bei Active Learning in Bensheim

Bensheim. Einen ganz besonderen Ferientag durften die Kinder und Jugendlichen von Active Learning am Samstag verbringen. Zu Gast an der Bergstraße war Schauspielerin und Topmodel Victoria Jancke.

Die 30-Jährige arbeitete sich als Model bis nach Hollywood. Vor wenigen Tagen drehte sie noch mit berühmten Tik-Tok-Stars neue Videos – Stunden später saß sie zwischen den Active-Learning-Kids und direkt neben der 13-jährigen Florentina. „Das war schon richtig cool“, gab der Teenager mit einem Strahlen im Gesicht zu. Geboren wurden sie in Berlin, wo sie auch aufwuchs.

Nach Los Angeles gezogen

Vor zwei Jahren zog sie nach Los Angeles um, um ihr Schauspielkarriere voranzutreiben. Sie engagiert sich für mehrere Wohltätigkeitsorganisationen.

Victoria Jancke ist nicht nur international gefragt, sondern engagiert sich auch für soziale Projekte. Besonders am Herzen liegen ihr die Themen Bildung und Sport. Die Vereinspatin hat im Alter von 16 Jahren angefangen zu modeln und bekam schnell auch internationale Jobs. Mit Anfang 20 hat sie in Berlin Soziale Arbeit studiert und im Rahmen des Studiums ein Praktikum in Australien absolviert.

Der Weg zum internationalen Star war nicht nur von positiven Erfahrungen geprägt. Doch gerade die weniger schönen Erfahrungen inspirierten die sympathische Patin dazu, neue Wege in ihrem Berufsleben einzuschlagen. Victoria Jancke traf erstmals bei einer Charity-Veranstaltung im Rahmen der Bambi-Verleihung auf Active Learning und war so begeistert, dass sie noch am gleichen Abend eine Patenschaft für den Verein übernahm.

Höhepunkt in den Ferien

Für die Teilnehmer von Active Learning war es ein Höhepunkt inmitten der Sommerferien. Sie waren von der Ausstrahlung des Besuchs aus Hollywood begeistert und konnten „ihre Victoria“ mit unzähligen Fragen löchern.

Sie hörten ihr interessiert zu und philosophierten darüber, worüber es im Leben ankommt. Dabei betonte die Vereinspatin, dass die Schule immer eine wichtige Rolle habe. Gerade, um den eigenen Träumen nachgehen zu können, auch wenn das einem als Schüler nicht immer so vorkomme.

Das Highlight des Tages war schließlich sicher das humorvolle Catwalk-Training unter professioneller Anleitung der Patin.

Active Learning freut sich sehr, mit Victoria Jancke eine richtige Powerfrau als Unterstützerin gewonnen zu haben. Man darf also gespannt sein, was der Verein und die sympathische Patin in Zukunft alles noch realisieren werden. red