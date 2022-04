„Gasgeruch“ durch dampfenden Glühwein

Bensheim. Im ersten Quartal des Jahres 2022 wurden die Feuerwehrmänner und -frauen der Feuerwehr Bensheim-Mitte zu insgesamt 57 Einsätzen alarmiert. Diese bestanden aus 21 Hilfeleistungen, sechs Brandeinsätzen und 30 Fehlalarmen. Das Jahr startete wie schon das letzte, sehr ruhig. In der Silvesternacht kam es zu keiner Alarmierung.

Mit dem Stichwort „HGAS 1 Gasgeruch“ erfolgte am 2. Januar um 15.15 Uhr die erste Alarmierung des Jahres. Schnell rückten die Freiwilligen in die Weiherstraße aus und verschafften sich ein erstes Bild über die Lage am betroffenen Wohnhaus. Nachdem die Einsatzstelle abgesichert wurde, ging ein Trupp unter Atemschutz und mit speziellen Messgeräten in das Gebäude vor.

Kurz darauf konnte Entwarnung gegeben werden, die Geräte schlugen nicht an und der intensive Geruch konnte einem Topf mit köchelndem Glühwein zugeordnet werden. Somit war kein weiteres Eingreifen der Feuerwehr nötig und die Bewohner konnten das Wohnhaus wieder betreten.

Ruhiger Start ins Jahr

Zu einem Feuer mit dem Stichwort „F3 brennt Lagergebäude“ wurden die Brandschützer in der Nacht des 25. Januar aus dem Schlaf gerissen. Aufgrund der Nähe der Einsatzstelle zum Stützpunkt waren die ersten Fahrzeuge zügig vor Ort.

Aus einem Tor drang dichter, schwarzer Qualm, so dass man von einem Vollbrand ausgehen musste. Schnell wurde eine Wasserversorgung aufgebaut und die Einsatzstelle abgesichert.

Zwei Trupps rüsteten sich mit PA (Pressluftatmer) aus und gingen zur Erkundung in das Gebäude vor. Glücklicherweise waren keine Personen in der Lagerhalle und das Feuer konnte flink unter Kontrolle gebracht werden.

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch die Kameraden der Feuerwehr Auerbach. Nach gut drei Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und die Heimfahrt angetreten werden.

Das Einsatzstichwort „F2 – Brennt Dachstuhl“ deutete Anfang Februar auf einen größeren Einsatz hin. Neben den Feuerwehren Auerbach und Hochstädten wurde auch die Feuerwehr Bensheim-Mitte in die Darmstädter Straße nach Auerbach gerufen. Noch während der Anfahrt zur Einsatzstelle konnte aber von den Einsatzkräften aus Auerbach bereits „Feuer aus“ gemeldet werden. Es handelte sich um angebranntes Essen. Da nun lediglich Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden mussten, war der Einsatz für die Brandschützer aus Bensheim-Mitte beendet.

Gegen 18.20 Uhr ereilte die Einsatzkräfte aus Bensheim-Mitte am 8. Februar die Alarmierung zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5. Die Lage vor Ort stelle sich als zwei kollidierte Pkw im Abfahrtsbereich dar. Eine verletzte Person wurde bereits vom Rettungsdienst versorgt. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert und die Abfahrt gesperrt. Außerdem stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und baute eine Beleuchtung auf. Nach einer guten Stunde war der Einsatz beendet.

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurden die Bensheimer Einsatzkräfte am Abend des 17. Februar in die Fehlheimer Straße alarmiert. Nach einer Lageeinweisung vor Ort wurde entschieden, den Patienten möglichst schonend über die Drehleiter zu retten. Danach wurde dieser zur weiteren Versorgung wieder an den Rettungsdienst übergeben. Während des Drehleitereinsatzes war die Straße vollgesperrt.

Am 12. März wurden die Freiwilligen durch die Leitstelle Bergstraße zu zwei Türöffnungen alarmiert. Hierbei ging es am Nachmittag in die Weinheimer Straße. Hier war das Eingreifen der Einsatzkräfte nicht mehr nötig, da ein ortsansässiger Schreiner bereits aushelfen und dem Rettungsdienst die Tür öffnen konnte.

Am späten Abend wurden die Einsatzkräfte zu einer weiteren Türöffnung alarmiert. Da in einer Wohnung ein medizinischer Notfall vermutet war und der Bewohner die Tür nach Klingeln und Klopfen nicht öffnete, wurde die Feuerwehr angefordert. Diese öffnete die Tür mittels Spezialwerkzeug und verschaffte dem Rettungsdienst Zugang zum Patienten.

„H1 Person eingeschlossen in Aufzug“ lautete das Stichwort am 24. März. An der Einsatzstelle in der Eifelstraße ging der Gruppenführer gemeinsam mit der Mannschaft zur Erkundung vor. Hierbei konnte festgestellt werden, dass ein Bewohner des Mehrparteienhauses im Aufzug steckengeblieben war. Mittels Spezialwerkzeug öffneten die Brandschützer diesen und konnten die Person unverletzt befreien. Anschließend wurde der Aufzug außer Betrieb genommen und der Hausmeister informiert. Nach ca. 25 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Jugendwehr sucht Nachwuchs

Die Feuerwehr Bensheim-Mitte konnte in diesem Quartal ihren Übungsbetrieb wiederaufnehmen. Selbstverständlich werden hierbei die geltenden Corona-Regelungen eingehalten. Auch die Jugendfeuerwehr startete im Februar wieder. Leider sind hier die Mitgliederzahlen während der Coronapandemie stark zurückgegangen. Infolgedessen freut sich die Jugendfeuerwehr über Nachwuchs ab zehn Jahren, die gerne zu den Übungsstunden montags um 18 Uhr (außer in den Schulferien) im Feuerwehrhaus vorbeikommen und reinschnuppern können.