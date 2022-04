Ganz Langwaden soll zur grünen Lärmschutz-Zone werden

Langwaden. Die Bensheimer CDU hat bei der geplanten ICE- und Güterzug-Neubaustrecke entlang der A 67 ihre Unterstützung für die Tunnel-Variante zwischen Langwaden und Lorsch signalisiert. Bei einem Treffen in Langwaden verschaffte sich der Stadtverband eine Übersicht zu der geplanten Trassenführung und deren Auswirkungen auf Mensch und Natur.

Ortstermine seien eine willkommene Gelegenheit für die Politik, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und Fragestellungen vor Ort zu erörtern, sagte Bernhard Stenger zur Begrüßung. Anschließend führte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Bensheimer Stadtparlament seine Parteikolleginnen und -kollegen, darunter die CDU-Kreisvorsitzende Birgit Heitland und Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung, über den Wirtschaftsweg am westlichen Ortsrand Langwadens in Sicht- und Hörweite der Autobahn.

Von diesem Standort ergab sich ein Blick auf das sowohl für den Neubau der ICE/Güterzug-Trasse als auch für den sechsspurigen Ausbau der A 67 vorgesehene Gelände. Beide Maßnahmen sollen östlich der Autobahn durchgeführt werden; die Verkehrswege würden somit deutlich näher an die Wohnbebauung des Bensheimer Stadtteils heranrücken.

Bei guter Sicht auf das Areal und, aufgrund des Verkehrslärms, bisweilen leicht eingeschränkter Kommunikation informierte Michael Meister über den aktuellen Sachstand der Planungen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete unterstrich die Notwendigkeit der Neubahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim.

Angesichts einer prognostizierten Zunahme des Schienen-Güterverkehrs von bis zu 40 Prozent in den nächsten Jahren sei die Schaffung von weiteren Kapazitäten erforderlich; zumal Rhein-Neckar- und Rhein-Main-Bahn in Sachen Güterverkehr ausgelastet seien.

Mit der neuen Streckenführung würde zudem eine Lücke in der europäischen Güterverkehrsachse zwischen den Häfen Rotterdam und Genua geschlossen, so Meister. Profitieren würden auch Personennah und -fernverkehr. Für die wirtschaftsstarke Metropolregion Rhein-Neckar sei es wichtig, auf der Nord-Süd-Achse in hoher Frequenz an das ICE-Netz angeschlossen zu sein. Mit der Verlagerung des Güter- und Personenfernverkehrs ergäben sich überdies neue Möglichkeiten beim Personennahverkehr für Rhein-Neckar- und Rhein-Main-Bahn. Meister: „Eine S-Bahn, die die Bezeichnung verdient.“

Streitpunkt bei der Umsetzung der Maßnahme der sogenannten Konsensvariante entlang der A 67 ist der Lärmschutz. Der gesetzliche Mindeststandard wäre bei oberirdischer Gleisführung für Langwaden mit der Errichtung einer zwölf bis 13 Meter hohen Schallschutzwand erreicht. Die Kosten dafür würden sich laut Berechnungen der Deutschen Bahn aus dem Jahr 2017 auf 23 Millionen Euro belaufen.

Die Wirksamkeit eines solchen „Walls“ erklärte Meister. Der westliche Teil Langwadens wäre lärmtechnisch im grünen Bereich, der östliche wäre grün-rötlich schraffiert. Ziel müsse es sein, den ganzen Ort zur grünen Zone zu machen.

Monströser Schallschutzbau

Diese Vorgabe wäre durchaus mit einer Schallwand zu verwirklichen – allerdings müsste diese Vorrichtung laut Berechnungen 23 Meter hoch sein. „Das geht natürlich nicht“, sagte Ortsvorsteher Robert Loreth. Der Langwadener Ortsbeirat hat in der Nähe der Planungsfläche eine sechs Meter hohe Rundholzkonstruktion errichtet, um die Dimensionen zu veranschaulichen. Dass ein monströser Schallschutzbau in einem ausgewiesenen FFH-Gebiet Umweltverbände auf den Plan rufen würde, verdeutlichte der stellvertretende Ortsvorsteher Philipp Lämpe. Die von den Verbänden im Falle einer Schallschutzwand-Lösung angekündigten Klagen würden das Vorhaben weiter verzögern.

Effektiver Lärmschutz für Langwaden, darüber herrscht Einigkeit, lässt sich nur mit einem bergmännischen Tunnel erzielen. In den Planungen der DB ist der gut elf Kilometer Tunnel von Langwaden bis Lorsch mit Kosten in Höhe von 330 Millionen Euro (2017) veranschlagt. Die Bahn hat dieser Variante bereits mehr oder weniger eine Absage erteilt. „Die Bahn ist der Bauherr, der Bund ist der Finanzier“, betonte Meister die Rollenverteilung. Das bedeutet: Die Entscheidung über das Budget für die Neubahnstrecke fällt im Bundestag.

Sollte das Parlament die unterirdische Lösung beschließen, würde der bergmännische Tunnel gebaut werden. Da die Bahn-Neubaustrecke, ebenso wie der Ausbau der A 67, im Bundesverkehrswegeplan bis 2030 mit dem Zusatz „vordringlicher Bedarf“ vermerkt ist, sei die Finanzierung gesichert, so Meister: „Die Mittel werden bereitgestellt.“

Über die beiden Projektbeiräte (Nord und Süd), in den Gremien sind Akteure aus Politik und Verbänden aus den betroffenen Regionen der Neubahnstrecke Frankfurt-Mannheim vertreten, kann eine gemeinsame Position als Basis für die parlamentarische Entscheidungsfindung formuliert werden.

Die Planfeststellungsverfahren für die Bahn-Trasse sowie für den Ausbau der A 67 sollen nach aktuellem Stand 2023 auf den Weg gebracht werden, teilte Michael Meister mit. Die Baudurchführung der beiden Großprojekte soll ebenfalls parallel erfolgen.