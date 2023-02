Gangster-Lucy und die Olchis

Bensheim. Es sind nur noch wenige Tage bis zum Anmeldeschluss der 17. Schulkinowochen Hessen: Bis zum 24. Februar können Gruppen noch ihren Wunschfilm aus dem rund 100 Filme umfassenden Programm auswählen und eine Vorstellung anfragen. Nach dem 24. Februar sind dann nur noch Restplätze in bereits geplanten Vorstellungen buchbar. Im Luxor-Filmpalast Bensheim werden zu den Vorstellungen zwei komplette Grundschulen, die Melibokusschule Zwingenberg und die Joseph-Heckler-Schule, erwartet. Außerdem nehmen die Heinrich-Metzendorf-Schule, die Werner-von-Siemens-Schule, das Alte Kurfürstliche Gymnasium, die Felsenmeerschule und die Schule an der Weschnitz an den Schulkinowochen teil.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gezeigt werden drei Filme der Filmreihe „Filmland Hessen“. Neben „Lucy ist jetzt Gangster“sind der Animationsfilm „Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing“, der mit der für 3D Character Animation international bekannten und in Frankfurt ansässigen Firma Chimney entstanden ist, sowie die internationale Produktion „The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte“, an dem das in Frankfurt und Stuttgart ansässige Visual Effects Studio Pixomondo gearbeitet hat, zu sehen.

Gedreht an der Bergstraße

Weiterhin finden Vorstellungen folgender Filme statt: Alle für Ella, Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten, Der Pfad, Die kleine Hexe, Räuber Hotzenplotz und Paddington.

Mehr zum Thema Kindernachrichten Podcasts Schulkinowochen gibt’s auch bei uns Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Schulkinowochen Die 17. Schulkinowochen starten am 13. März auch in Bensheim Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kino Gedreht in Heppenheim: Kinofilm "Lucy ist jetzt Gangster" Mehr erfahren

Der Film „Lucy ist jetzt Gangster“, präsentiert von Lucas – Internationales Festival für junge Filmfans, wurde in Heppenheim und Bensheim gedreht (siehe auch Bericht auf Seite 15). Schulklassen, die nicht an der Premiere des Films am 3. März teilnehmen können, haben die Möglichkeit, den Film ein bis zwei Wochen später bei den Schulkinowochen zu sehen – zum günstigen Preis von vier Euro pro Schüler. red