Galerie und Laden heute geöffnet

Auerbach. Am heutigen Samstag (18.) von 11 bis 16 Uhr öffnen zwei Institutionen der Behindertenhilfe Bergstraße ihre Pforten. Im Rahmen des Aktionstages „Auerbach sagt Danke“ des Gewerbekreises Auerbach wird die Galerie „Kunst Reich“ in der Darmstädter Straße 148 allen Kunstinteressierten offen stehen.

In der Galerie werden Werke der hauseigenen Künstlerinnen und Künstler, darunter bekannte Maler wie Jürgen Klaban, Marc Oden, Robert Wilhelm und „Gizmo“, ausgestellt und verkauft.

Auch das „Ideen Reich“ in der Darmstädter Straße 150 veranstaltet einen verkaufsoffenen Samstag. Damit wird der Wunsch der Kundinnen und Kunden berücksichtigt, die den kleinen Laden an der B 3 gerne am Wochenende besuchen möchten. Das „Ideen Reich“ hat regulär von Montag bis Freitag geöffnet. red