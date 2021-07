Galazzos auf der Rex-Terrasse

Bensheim. Das nächste Terrassen-Konzert vor dem Musiktheater Rex steht an. Am Samstag (17.) spielt The Galazzos ab 11 Uhr zum Frühschoppen. Der Eintritt ist frei.

The Galazzos präsentieren Rock’n’Roll – mal klassisch, als Hommage an die Pioniere dieser Musikrichtung, mal als spaßige Interpretation moderner Stücke aus Pop, Rock, Hip-Hop oder gar Schlager. Die drei Musiker spielen vorzugsweise im klassischen Rockabilly-Line-Up, als Trio, bestehend aus Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug.

Nach den Terrassen-Konzerten ist vor dem Open-Air auf dem Festplatz am Berliner Ring: Vom 29. Juli bis 15. August wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Los geht es mit Pete York, der ab Mitte der 1960er Jahre als Schlagzeuger der Spencer Davis Group große Erfolge feierte. red

Info: Programm und Tickets unter www.musiktheater-rex.de

