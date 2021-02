Bensheim. Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) bewirbt sich mit dem Anspruch „Bürgerwillen in Bensheim durchsetzen“ am 14. März zum achten Mal bei der Kommunalwahl in Bensheim.

„Parteiunabhängig wollen wir Gutes bewahren und Neues gemeinsam mit den Bürgern in Bensheim anpacken und zum Erfolg führen“, erklärt Peter Leisemann, Vorsitzende der FWG. Er kandidiert an zweiter Stelle für die Stadtverordnetenversammlung und als Spitzenkandidat für den Ortsbeirat Auerbach.

Die FWG habe in der zu Ende gehenden Wahlperiode wegen ihrer „sach- und problemorientierten, bürgernahen politischen Arbeit“ einen Zustrom neuer engagierter Mitglieder und aktiver Unterstützer zu verzeichnen. Davon kommen viele aus den Bürgerinitiativen, die von der FWG in vielfältiger Weise unter anderem durch Anträge in der Stadtverordnetenversammlung und den Ortsbeiräten unterstützt worden seien.

Einige der für die Kommunalwahl kandidierenden FWG-Mitglieder wie Brigitte Hamer, Susanne Hannak, Udo Bergmann, Jürgen Beck, Alois Hillenbrand und Rolf Tiemann haben sehr aktiv in den Initiativen Riedwiese, „Bensheimer Marktplatz besser beleben“, „Abschaffung der Straßenbeiträge“ und „Friedhofstraße Tempo 30“ und im Unterstützerteam für die Wahl der neuen Bürgermeisterin mitgearbeitet – mit dem Ziel, einen politischen Klimawechsel hin zu einer offenen Stadtgesellschaft einzuleiten.

Der Erfolg dieser Arbeit habe zu einer Aufbruchstimmung in der FWG Bensheim geführt. Hieraus resultiere der seit kurzem bestehende intensive Austausch und die enge Zusammenarbeit mit den Freien Wählern Heppenheim und die Kandidatur einiger Mitglieder der FWG für den Kreistag.

Um dies auch nach außen hin deutlich sichtbar zu machen, habe die FWG ein neues Logo gewählt. Mit dem überörtlich verwendeten Erkennungssymbol der Freien Wähler, der Sonne, weist die FWG darauf hin, dass sie künftig neben den eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten die Unterstützungsmöglichkeiten der landesweit aktiven Freien Wähler stärker nutzen und in ihre Arbeit einbeziehen wolle.

„Mit großem Engagement werden wir uns dafür einsetzen, die zahlreich vorhandenen Probleme der Stadt zu lösen, um die Herausforderungen der Zukunft besser bestehen zu können. Bei allen Vorhaben ist allerdings die finanzielle Situation der Stadt zu berücksichtigen und in die Überlegungen mit einzubeziehen“, schreibt die FWG in ihrer Pressemitteilung.

Es müssten Konzepte zum langfristigen Abbau der Schulden der Stadt entwickelt werden, ohne auf wichtige Zukunftsinvestitionen zu verzichten. Die FWG hat Mitte Januar ihr Wahlprogramm für die Kommunalwahl verabschiedet und darin die Schwerpunkte und die Basis für ihre Arbeit in der kommenden Legislaturperiode dargelegt. Einige der Schwerpunkte sind:

Innenstadt: Bensheim müsse eine attraktive Stadt mit hoher Aufenthalts- und Erlebnisqualität bleiben – für die Menschen, die hier leben und die von außerhalb kommen. Nur mit der konsequenten Einbindung der Bürger Bensheims, mit deren konstruktiver Mitwirkung und mit deren Ideen sei eine nachhaltige und zukunftsfähige Weiterentwicklung der Stadt möglich. Dazu müsse das bisherige Parteienproporz-Denken überwunden werden.

„Unser Ziel ist ein ganzheitliches Stadtentwicklungskonzept unter Einbeziehung aller Bereiche. Um Bensheim wirtschaftlich stark und gesund zu erhalten, müssen die lokalen Gewerbetreibenden durch ein effizientes Stadtmarketing unterstützt werden. Die Innenstadt ist als lebendiges Zentrum zu erhalten. Die attraktive Neugestaltung des Marktplatzes ist eine Grundvoraussetzung dafür“, hat sich die FWG auf die Fahnen geschrieben.

MEGB: Der künftige Aufgaben- und Wirkungsbereich der MEGB als hundertprozentige Tochter der Stadt bedürfe einer Überprüfung und gegebenenfalls einer Neudefinition.

Familien in Bensheim: „Wir setzen uns ein für eine familienfreundliche, altersgerechte und inklusive Stadt. Dazu gehören bezahlbares Wohnen, Betreuungsangebote für Kinder, Senioren, beeinträchtigte Menschen und Familienselbsthilfe als bürgerschaftliches Engagement“, so die Freie Wählergemeinschaft. Zusammenhalt, Solidarität, Verständnis füreinander und die Rücksichtnahme aufeinander seien die Basis einer sozialen Stadtgesellschaft. Dies wolle man fördern und fordern.

Flächenverbrauch und Wohnbebauung: Aus Sicht der FWG hat Bensheim die Grenzen des Flächenwachstums längst erreicht. Der Bedarf an günstigem Wohnraum ist jedoch in den letzten Jahren gestiegen. Daher seien neue Konzepte dringend erforderlich, die diesen Bedarf ohne weiteren exzessiven Flächenverbrauch decken können. Zielrichtung ist dabei nach Auskunft der FWG das Prinzip des „Netto-Null Flächenverbrauches“.

Natur und Umwelt: „Wir unterstützen die Erreichung der Klimaziele durch verstärkte Maßnahmen zum Umwelt- und Naturschutz. Wir setzen uns ein für den Erhalt und die Ausweitung von Grünflächen, Blühstreifen und Blumenwiesen zur Verbesserung des Kleinklimas und zum Schutz der Artenvielfalt“, heißt es im Programm der Wählergemeinschaft.

Das komplette Wahlprogramm kann auf der Internetseite der FWG eingesehen werden unter www.fwg-bensheim.de.

Eine größere Rolle spielen

Die FWG ist nach eigenem Bekunden sehr optimistisch, gestärkt aus der Kommunalwahl hervorzugehen und sich dann mit größerem Gewicht in den Gremien für die Belange der Bürger einsetzen zu können.

Es sei zu wünschen, dass möglichst viele Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. „Letztlich bestimmen sie damit, welche Politik in Bensheim in den nächsten fünf Jahren betrieben wird“, ruft die Freie Wählergemeinschaft Bensheim zu einer möglichst hohen Wahlbeteiligung auf. red