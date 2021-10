FWG tauscht sich zum Marktplatz aus

Bensheim. Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) trifft sich am heutigen Dienstag (5.) ab 20.30 Uhr nicht öffentlich in ihrer wöchentlichen Videokonferenz. Fraktionsvorsitzender Rolf Tiemann wird zu Beginn über ein Treffen von Grünen, BfB und FWG mit dem Empfehlungsteam für den städtebaulichen Ideenwettbewerb „Marktplatz der Zukunft“ berichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es wird Zeit, das sich etwas tut“

Die FWG hofft, in dem Gespräch mit dem „E-Team“ Näheres zum Stand der Vorbereitungen zu erfahren. Insbesondere der Zeitplan, das Verfahren und die Ausschreibung für den Ideenwettbewerb sind für die FWG von großer Bedeutung. „Es wird endlich Zeit, dass sich am oberen Marktplatz, wo einmal das Haus am Marktstand, etwas tut“, schreibt die FWG.

Im Anschluss daran bereitet die FWG die kommende Stadtverordnetenversammlung vor und bespricht hierzu die vorliegenden Verwaltungsvorlagen und Anträge der Fraktionen. red