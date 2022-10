FWG spricht über den Haushalt

Bensheim. Der Haushalt für 2023 wird als Entwurf in erster Lesung in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag (3.) eingebracht. „Wenn von den Stadtverordneten erwartet wird, sich nicht ausgiebig lange mit Minibeträgen auseinanderzusetzen, dann geht die FWG davon aus, von der Stadt selbst bereits konzeptionelle Änderungen im Entwurf aufgezeigt zu bekommen“, so Stadtverordneter Peter Leisemann.

Gegen Steuererhöhungen

Die im Sommer noch von Adil Oyan vorgelegte Ausarbeitung zum Haushaltssicherungskonzept enthält dazu generell mögliche Ansätze mit möglichen Kostenersparnissen und zudem eine Übersicht von freiwilligen, also zusätzlichen, Leistungen, die die Stadt erbringt. „Eine spannende Frage dürfte also sein, ob die Stadtverwaltung ihrerseits bereits vernünftige konzeptionelle Ansätze zur Reduzierung von Aufwänden aufzeigt“, so die FWG.

Jedenfalls ist es nach Ansicht der FWG den Bürgern und Unternehmen nicht zuzumuten, weitere Steuererhöhungen zu bezahlen.

In ihrer Video-Konferenz am Dienstag (1.) um 20 Uhr wird sich die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) auf die Stadtverordnetenversammlung abschließend vorbereiten.

Gäste sind eingeladen. Die Zugangsdaten zu der Videokonferenz können unter www.fwg-bensheim.debeantragt werden. red