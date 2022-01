FWG spricht mit Harry Hegenbarth

Bensheim. Gute Ideen und Konzepte sind gefragt, um ansprechende und funktionstüchtige Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu erschaffen oder zu erhalten. Natürlich müsse dabei auch auf die Finanzierbarkeit geachtet werden, schreibt die FWG.

Bestes Beispiel in Bensheim in Sachen Kosten und Benutzbarkeit sei die gesperrte marode Skateranlage am Weiherhausstadion. Gleichzeitig werde in der Stadt ein Spielplatz aufgehübscht und die Lauter zum Erlebnisspielplatz umgebaut. Hier wird aus Sicht der FWG Geld verbrannt, das an anderer Stelle dringend benötigt wird.

Unter dem Motto „Etwas für Kinder und Jugendliche erschaffen“ hat sich Harry Hegenbath Gedanken gemacht und eine Idee mit Konzept entwickelt, das er als Gast am heutigen Dienstag (1.) ab 20 Uhr in der Videokonferenz der Freien Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) vorstellen möchte.

Die FWG ist gespannt auf seine Vorschläge. Zu der Vorstellung sind Gäste eingeladen. Die Zugangsdaten können unter www.fwg-bensheim.debeantragt werden. Anschließend berät die FWG in nicht-öffentlicher Sitzung die neuen Entwicklungen zum Marktplatz, heißt es abschließend. red