Bensheim. Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) wird sich in ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstag (2.) mit den Ergebnissen der Beratungen der Ortsbeiräte Auerbach, Mitte und West befassen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Diskussion über die Ausweitung des Gewerbegebietes Stubenwald II und der Gestaltung des Außenbereiches am Bürgerhaus.

Für den Kommunalwahlkampf beginnt die entscheidende Phase, in der üblicherweise auf Wahlveranstaltungen und an Informationsständen ein intensiver direkter und persönlicher Austausch mit den Bürgern erfolgt. Corona-bedingt ist dies derzeit nicht oder nur sehr beschränkt möglich. Daher verzichtet die FWG zunächst bis Mitte Februar auf Informationsstände in der Stadt.

Der „heißen“ Phase des Wahlkampfes seien wohl die jüngsten Verlautbarungen der CDU (BA vom 28. Januar) zu den Öffnungszeiten der Kindertagesstätten geschuldet, die die FWG – so Stadtverordneter Rolf Tiemann – mit Befremden wahrgenommen hat. Sie ließen Zweifel daran aufkommen, ob die CDU in der kommenden Legislaturperiode zur konstruktiven Zusammenarbeit in den Gremien bereit sein wolle.

Die Bewältigung der durch die Pandemie verursachten Probleme könne kein kleinliches Parteiengezänk vertragen und „schon gar nicht das Wundenlecken einer Partei, die die letzte Bürgermeisterwahl aus guten Gründen verloren hat“, schreibt die FWG.

Dass sich das schwierige Thema der Kinderbetreuung in Pandemiezeiten nicht als Wahlpropaganda eigne, habe auch die CDU-Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg erfahren müssen. Ebenso könne man nicht die berechtigten Sorgen und gesundheitlichen Risiken der Erzieherinnen beiseiteschieben. Hier sei Rücksichtnahme und Kompromissbereitschaft aller Beteiligten erforderlich.

In den Zeiten der Covid-19-Pandemie gelte es, den Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft zu stärken. Eine Gruppe gegen die andere in einer kritischen Situation ausspielen zu wollen, sei der falsche Weg und es sollte sich für Politiker verbieten, „diese Pandemie für billige Wahlpropaganda zu missbrauchen“, meinen die Freien Wähler in ihrer Pressemitteilung abschließend. red