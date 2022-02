FWG irritiert von Fazit zum Marktplatz

Bensheim. Die FWG hat die von der Stadt verfasste Pressemitteilung zur Zukunft des Bensheimer Marktplatzes nach eigenen Angaben mit einiger Verwunderung zur Kenntnis genommen, bemerkt Brigitte Hamer, Mitglied im Ortsbeirat Mitte und für die FWG Mitglied im Reflexionsteam, dem Vertreter aller Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung angehören.

Aus Sicht der FWG ist das Fazit des Treffens mit Fachpersonen der Architektenkammer Hessen und des Büros „Umbau Stadt“ „weichgespült“ und beschönigend wiedergegeben worden. Die Freie Wählergemeinschaft vermutet dahinter die Absicht, die „versuchte Unterminierung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 1. Dezember 2020“ weiterhin zu rechtfertigen.

Das Stadtparlament hatte dem Bürgerbegehren entsprochen und mit Mehrheit die Durchführung eines Ideenwettbewerbs beschlossen. Seit mehr als einem Jahr sei von den Verantwortlichen der Stadt mit Hilfe des Empfehlungsteams die Ausführung des Beschlusses verschleppt und lediglich eine ungeeignete Verfahrensänderung namens „Werkstattverfahren“ vorgeschlagen worden.

Die Kernaussagen des Treffens seien gemäß der Gesprächsaufzeichnungen der Freien Wählergemeinschaft:

Ein Ideenwettbewerb ist – entgegen der von der Verwaltungsspitze bisher vertretenen Meinung – kein geschlossenes Verfahren, das Bürgerbeteiligung ausschließt, ganz im Gegenteil.

Ein Ideenwettbewerb ist für die Situation Marktplatz genau das richtige Verfahren. Voraussetzung für den Erfolg sind breite Ausschreibung, richtiges Teilnehmerfeld, junge Büros, Büros mit überregionaler Erfahrung, richtige Wahl der Jury. Die Aufgabenstellung und die Ausschreibung müssen qualifizierte Büros motivieren, sich zu beteiligen. Demgegenüber ist ein Werkstattverfahren für das Projekt Marktplatzgestaltung ungeeignet.

„In einem letzten, verzweifelten Versuch, eine mögliche Nullbebauung zu verhindern, ruft nun die Baustadträtin erneut die Denkmalschutzbehörde auf den Plan, mit der Absicht, unter dem schwammigen Begriff Ensembleschutz eine Null-Bebauung als Option für den Ideenwettbewerb auszuschließen, heißt es in der FWG-Pressemitteilung.

Um hier eine objektive Klärung zu erreichen, sei es zwingend erforderlich, einen unvoreingenommenen, neutralen Vertreter des Denkmalschutzes einzuladen, da sich die Untere Denkmalschutzbehörde in ihren früheren Aussagen mehrfach widersprochen habe.

Die Aussage der Stadtbaurätin zu dem weiteren Verfahren („Wir lassen uns auf alles ein, was die Stadtverordneten beschließen. Es liegt an der Stadtverordnetenversammlung, uns zu sagen, ob das der richtige Weg ist. Dann beschreiten wir ihn gerne. Die Entscheidung liegt bei ihnen.“) irritiere sehr, denn die Stadtverordneten haben im Dezember 2020 entschieden, was zu tun ist. Da seien keine Rückdelegation und keine neue Entscheidung erforderlich – sondern beherztes Handeln sei gefragt.

Die FWG, so Fraktionsvorsitzender Rolf Tieman, ist allerdings sehr erstaunt und verwundert darüber, dass bei dem Treffen, 14 Monate nach dem Beschluss für einen Ideenwettbewerb, die Baustadträtin und die Projektleitung offenbarten, dass sie offensichtlich immer noch nicht wüssten, wie ein Ideenwettbewerb funktioniere und durchzuführen sei und jetzt Hilfe suchten.

Zu hoffen und zu fordern ist, dass sowohl die Vorbereitungen als auch die Durchführung des Ideenwettbewerbs nun zügig erfolgen, schreibt die FWG in ihrer Pressemitteilung abschließend. red