Bensheim. Die neue Bensheimer Bürgermeisterin Christine Klein habe mit ihrer klaren Aussage „für einen Klimawechsel im Bensheimer Politikstil“ gepunktet und die Bürgermeisterwahl gewonnen, heißt es von Seiten der Freien Wählergemeinschaft. Die FWG habe Klein dabei unterstützt und wird dies nach eigenen Angaben weiterhin tun.

Eine entscheidende Frage

Nach der Kommunalwahl im März hat sich die Zusammensetzung der neuen Stadtverordnetenversammlung geändert. Die entscheidende Frage der FWG ist hierbei: „Wird der Klimawechsel gelingen oder beharren die Bensheimer Fraktionen weiterhin auf ihren starren angestammten Strukturen und Machtansprüchen?“

Die FWG will hierzu in ihrer Video- und Telefonkonferenz am heutigen Dienstag (13.) die Ergebnisse der Gespräche mit anderen in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen besprechen und analysieren. red