FWG feiert ihr 30-Jähriges

Bensheim. Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG)trifft sich am heutigen Dienstag (28.) um 20 Uhr wieder digital zu ihrer wöchentlichen Sitzung.

Zu Beginn des Abends steht die Vorbereitung der Ortsbeiratssitzungen, in denen die FWG vertreten ist. Für den Ortsbeirat Bensheim-Mitte und für die nächste Stadtverordnetenversammlung hat die FWG einen Antrag gestellt.

Nach dem Wunsch der Freien Wähler soll geprüft werden, welche Maßnahmen getroffen werden können, mit denen die Unfallgefahr primär für Fußgänger und Fahrradfahrer im Kurvenbereich Platanenallee und Grieselstraße verringert werden kann.

Die FWG sieht Tempo 30 in diesem Bereich – gegebenenfalls in Verbindung mit einem Zebrastreifen – als eine machbare Variante.

Anschließend werden die letzten Vorbereitungen für das 30-jährige Jubiläum der FWG getroffen. „Mit einem Stand am 2. Juli von 10 bis 13 Uhr am Bürgerwehrbrunnen in der Bensheimer Innenstadt möchten wir mit den Bensheimer Bürgerinnen und Bürgern in lockerer Atmosphäre feiern“, so der 1. Vorsitzende Peter Leisemann. red