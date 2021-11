FWG erstellt Streichliste zum Haushalt

Bensheim. Bensheim lebt über seine Verhältnisse, ist das Fazit der Arbeitsgruppe Haushalt 2022 der FWG Bensheim.

„Das Wünschenswerte, das sich die Stadt Bensheim derzeit nicht mehr leisten kann, taucht in dem Haushaltsentwurf an vielen Positionen auf, ohne die Ausgaben auf Finanzierbarkeit zu prüfen“, schreibt die FWG in ihrer Pressemitteilung.

Heute Videokonferenz

Mit dem Ziel der FWG, die geplanten Steuererhöhungen zu vermeiden, wurde eine umfangreiche Streichliste geplanter Ausgaben erarbeitet, die zu den Haushaltsberatungen als Antrag eingereicht wurde. In ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstag (30.) ab 20 Uhr wird sich die FWG mit den vorliegenden Anträgen zum Haushalt 2022 für die Vorbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien befassen.

Aus den Ortsbeiräten werden Brigitte Hamer (Mitte) und Alois Hillenbrand (West) zusätzlich zu den anstehenden Sachthemen berichten. Gäste sind herzlich eingeladen. red

