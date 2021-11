FWG Bensheim trifft sich heute im Bürgerhaus

Bensheim. Die Fraktion und das Unterstützerteam der Freien Wählergemeinschaft Bensheim treffen sich am heutigen Dienstag (9.) zu einer nicht öffentlichen Sitzung im Clubraum Kirchberg im sanierten Bürgerhaus.

„Wir möchten uns nicht immer nur digital, sondern einmal im Monat in Präsenz sehen und den direkten Kontakt bei den Beratungen pflegen“, so die FWG in einer Pressemitteilung. Neben dem persönlichen Austausch steht das Thema „Kinderfreundliche Kommune“, über das Rolf Tiemann informieren wird, zu Beginn auf der Agenda.

Wie ist der Stand der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention und was bedeutet dieses Siegel für Bensheim, das sind die Fragen der FWG. Anschließend berichten die Fraktionsmitglieder über ein Gespräch mit der TSV Auerbach und der SSG zum Thema Hallenneubau sowie Alois Hillenbrand über die Sitzung des Ortsbeirates West, in der das Thema Bebauungsplan „Südlich Fachmarktzentrum“ behandelt wurde. red