FWG Bensheim definiert Aufgaben für 2022

Bensheim. Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) trifft sich heute (25.) ab 20 Uhr zu ihrer ersten wöchentlichen, diesmal nicht öffentlichen Sitzung im neuen Jahr in digitaler Form.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die FWG will zunächst das vergangene Jahr politisch reflektieren und dann die Aufgaben für das neue Jahr definieren. Für Bensheim stehen dabei im neuen Jahr die Themen Marktplatz, Neumarkt-Center, Innenstadtentwicklung und die Haushaltssanierung an oberster Stelle, so die Freie Wählergemeinschaft.

Für die FWG selbst werden die Vorbereitungen für das 30-jährige Bestehen besprochen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2