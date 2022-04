FWG behält die Lauter im Blick

Bensheim. Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) trifft sich am heutigen Dienstag (5.) wieder digital ab 20 Uhr zu ihrem wöchentlichen Treffen. Zu Beginn steht die Nachbetrachtung der Stadtverordnetenversammlung, zu der die Fraktionsmitglieder Rolf Tiemann, Alois Hillenbrand und Peter Leisemann berichten, auf der Tagesordnung.

Am Marktplatz geht es nach 16 Monaten Stillstand mit dem Ideenwettbewerb weiter – und dies war die wichtigste Entscheidung von allen, so die FWG in ihrer Pressemitteilung. Der Verzicht auf die Öffnung der Lauter am Wambolter Hof, wie von FWG und BfB beantragt, wurde von den anderen Fraktionen zwar nicht mehrheitlich unterstützt, doch sieht sich die FWG weiterhin in der Verantwortung und will den Fortschritt und die Ausführung der Arbeiten kritisch im Auge behalten.

Im Anschluss befasst sich die FWG mit dem „Klimaschutz-Monitor: Kommunales Engagement im Klimawandel in Bensheim“. In dieser Online-Umfrage auf der Webseite der Stadt Bensheim können und sollten Bensheimer Bürger ihre Meinungen und Erfahrungen zum Thema Klimaschutz in Bensheim darlegen und bewerten.

Die FWG hofft auf eine rege Teilnahme, damit die Politik aktuelle und transparente Entscheidungsgrundlagen für eine weitere Vorgehensweise beim Klimaschutz vor Ort erhält. Die Fragen sind vielfältig und regen zum Nachdenken über persönliche Verhaltensweisen an, so Vorsitzender Peter Leisemann, der bereits an der Umfrage teilgenommen hat. Gäste sind eingeladen. Die Zugangsdaten zu der Videokonferenz können unter www.fwg-bensheim.de beantragt werden. red