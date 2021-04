FWG begrüßt Zukunfts-Kampagne

Bensheim. Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) begrüßt die an erster Stelle durch Bürgermeisterin Christine Klein und erster Stadträtin Nicole Rauber-Jung initiierte Kampagne „Gemeinsam für Bensheim –365 Tage für die Zukunft unserer Innenstadt“.

„Die Innenstadt hat Hilfe bitter nötig und braucht keine Einzelaktionen, wie in der Vergangenheit immer wiedervorgekommen, sondern – wie jetzt richtig angedacht – ein Gesamtkonzept, bei dem alle Akteure an einem Strang ziehen, um das beste Ergebnis als Ziel zu erreichen“, schreibt die FWG.

Wichtig sei hierbei, dass die Beteiligten frei von ihren manifestierten Ansichten an die Aufgabenstellung herangehen und die Meinung anderer Teilnehmer akzeptieren und ein konsensfähiges Resultat zusammenstellen. Rolf Tieman, Fraktionsvorsitzender der FWG, wird hierzu in der Video-/Telefonkonferenz der FWG am heutigen Dienstag (20.) über die Vorstellung der Kampagne berichten. red