FWG befürwortet Sporthallen-Neubau

Bensheim. Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) begrüßt die Entscheidung der Sparkasse, das Bestandsgebäude zu sanieren und somit Abstand von einem nicht vertretbaren Neubau zu nehmen. In ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstag (23.) ab 20 Uhr wird sich die FWG zunächst mit dieser neuen Situation befassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anschließend werden die Sitzungen der Ortsbeiräte, in denen die FWG vertreten ist, vorbereitet. In Bensheim West steht der Bebauungsplan für zwei neue Sporthallen am Winkelbach auf der Tagesordnung. In Abwägung einer erneuten Versiegelung im Außenbereich gegenüber den fehlenden Hallenkapazitäten, steht die FWG dem Vorhaben positiv gegenüber. „Das Konzept, der weitestgehende Erhalt von Bäumen und die grüne Gestaltung der Außenflächen und Fassaden haben uns letztendlich überzeugt“, so die FWG in ihrer Pressemitteilung.

Zum Schluss des Treffens wird die Arbeitsgruppe „Haushalt 2021“ der FWG über ihre ersten Ergebnisse berichten. red