FWG befasst sich mit dem Marktplatz

Bensheim. Das vorgeschlagene Werkstattverfahren für den Bensheimer Marktplatz scheint vom Tisch zu sein. Im Beschlussvorschlag für die nächste Stadtverordnetenversammlung heißt es: die dargestellte Vorgehensweise zur Umsetzung des Beschlusses vom 1. Dezember 2020 über die Durchführung eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs am Marktplatz wird weiterverfolgt.

„Es ist zu hoffen, dass die hierzu von der Verwaltung angegebene Dauer von neun bis zwölf Monaten eingehalten wird und dann endlich, nach über zwei Jahren, Entscheidungsvorschläge vorliegen werden“, so die FWG in ihrer Pressemeldung.

In ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstag (8.) wird sich die Freie Wählergemeinschaft mit dem vorgeschlagen Verfahrensablauf zum Thema Marktplatz befassen. Des Weiteren werden an diesem Abend die Sitzungen der Ortsbeiräte, in denen die FWG vertreten ist, vorbereitet. Gäste sind eingeladen. Die Zugangsdaten können unter www.fwg-bensheim.de beantragt werden. red

