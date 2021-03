Bensheim. Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) bedankt sich bei allen Wählern „für das gute Wahlergebnis“. Mit nun drei Sitzen im künftigen Stadtparlament hat die FWG wieder Fraktionsstatus erlangt. Insbesondere freut sich Rolf Tiemann, dass er mit Peter Leisemann und Susanne Hannak jetzt wieder Verstärkung in diesem Gremium bekommt. In den vergangenen fünf Jahren hat er als Einzelkämpfer die Wählergemeinschaft vertreten.

„Den Bürgerwillen in Bensheim durchsetzen“, das sei und bleibe das Ziel, der durch das Wahlergebnis gestärkten Freien Wählergemeinschaft, heißt es in einer Pressemitteilung. In ihrer Video- und Telefonkonferenz am Dienstag (23.) um 20 Uhr wird sich die FWG näher mit der Umsetzung des Ziels befassen und dazu die neue Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte analysieren.

Gäste sind willkommen. Die Zugangsdaten können unter www.fwg-bensheim.de beantragt werden. red