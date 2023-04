Bensheim. Die Fußwallfahrt der Frauen der Pfarreien von Bensheim nach Walldürn – unter der Leitung von Angela Schmidt – findet dieses Jahr am 23. und 24. Juni statt. Die Veranstaltung steht unter dem Wallfahrtsmotto von Walldürn: „Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“. An ausgesuchten Stellen werden die Teilnehmerinnen mit Liedern und Texten das Thema näher betrachten, Stille halten und meditieren.

Zum Austausch von näheren Informationen ist ein Vortreffen am Dienstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum von Sankt Georg geplant. Erfahrene Pilgerinnen aber auch interessierte Frauen sind hierzu eingeladen. red