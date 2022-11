Fußballjugend sammelt Altpapier

Auerbach. Die Fußballjugend der TSV Auerbach bittet die Auerbacher Bevölkerung wieder um Unterstützung bei der Sammlung von Altpapier. Termin der nächsten Sammlung ist am kommenden Samstag, 26. November. Die TSV bittet vor allem Unternehmen darum, sich an die Auflagen des Abfuhrunternehmens zu halten und nur Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge und Ähnliches abzuliefern. Kartonagen, soweit sie nicht der Verpackung des Altpapiers dienen, können nicht angenommen werden. Der Papiercontainer ist am Vereinsheim der TSV Auerbach aufgestellt. Nach der Anfahrt von der Saarstraße sofort vor dem Vereinsheim links abbiegen, direkt an der Brückenböschung steht der Container.

Helfer zum Entladen und zum Einwurf in den Container sind von 9 bis 12 Uhr vor Ort. red