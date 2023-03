Fußballcamp der SG Gronau

Gronau. Für alle fußballbegeisterten Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis 15 Jahren, egal ob Vereinsspieler oder Anfänger, bietet die SG Gronau vom 3. bis 5. April Fußballcamp an.

Neben täglichen Trainingseinheiten vermittelt ein qualifiziertes Trainerteam in Workshops Werte wie Teamgeist oder Fairplay und klärt über Themen wie Ernährung, Selbstständigkeit, Mobbing und den Umgang mit sozialen Medien auf. Die Kursgebühr in Höhe von 140 Euro beinhaltet neben den Trainingseinheiten und Workshops zudem die Verpflegung mit Wasser, ein tägliches Mittagessen, eine Ausstattung mit Trikot, Ball und Trinkflasche sowie eine Teilnehmermedaille, heißt es in einer Pressemitteilung der SG. Einige wenige Plätze für das Camp sind nach Vereinsangaben noch frei.

Weitere Infos zum Ablauf und eine Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.fussballfabrik.com sowie https://sg-gronau.de. red