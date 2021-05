Fußballcamp bei der FSG

Bensheim. Bensheim. „Erwecke den Profi in dir!“ – so lädt „FuPer“ Jungs und Mädchen im Alter zwischen acht und 15 Jahren zu ihren Fußballcamps ein. „FuPer“ – das steht für Fußball Performance und ist ein Programm für jugendliche Fußballer und Fußballerinnen, mit dem sich die Kicker in den Bereichen, Technik, Koordination, Schnelligkeit, Kraft und dem Torwartspiel individuell verbessern können.

AdUnit urban-intext1

Die Ergänzung zum Vereinstraining wird jedoch nicht nur von besonders motivierten Einzelspielern genutzt, mittlerweile trainieren ganze Mannschaften, sogar Vereine mit dem Programm.

So auch die FSG Bensheim, die von Donnerstag, 3. Juni (Fronleichnam), bis Sonntag, 6. Juni, zu einem viertätigen Camp auf ihr Vereinsgelände am Berliner Ring 114 einlädt. Trainiert wird täglich von 10 bis 16 Uhr.

Wer seine Junioren bei dem Camp anmelden möchte, kann dies unter www.fuper.de/events unter der Rubrik Camps tun.

AdUnit urban-intext2

Neben gezieltem Stärken- und Schwächentraining bekommen die Teilnehmer eine komplette Ausrüstung (Trikot, Hose, Stutzen, Trinkflaschen) und sportlergerechte Ernährung, versprechen die Organisatoren. red