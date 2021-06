Fußballcamp auf dem Vereinsgelände der FSG Bensheim

Bensheim. Unter dem Motto „Erwecke den Profi in dir!“ nahmen etwa 40 Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 14 Jahren am Fußballcamp von „FuPer“ auf dem Vereinsgelände der FSG Bensheim teil.

Hinter der Kurzform der Wörter Fußball und Performance steht ein Programm für jugendliche Fußballer und Fußballerinnen, mit dem sich die Kicker in den Bereichen, Technik, Koordination, Schnelligkeit, Kraft und dem Torwartspiel individuell verbessern können. Die Ergänzung zum Vereinstraining wird jedoch nicht nur von besonders motivierten Einzelspielern genutzt, mittlerweile trainieren ganze Mannschaften, sogar Vereine mit dem Programm. Neben gezieltem Stärken- und Schwächentraining bekamen die Teilnehmer Trikot, Hose, Stutzen, Trinkflaschen und sportlergerechte Ernährung.

Der Ausrichter, für den die Trainer des Nachwuchsleistungszentrums Leon Laudi, Rudi Stalyga und Christoph Schamber verantwortlich zeichneten, war es besonders wichtig, dass die jungen Akteure mit Freude bei der Sache sind, und verbinden deswegen „den Spaß am Fußball mit wissenschaftlich fundierten Trainingskonzepten. Jeder soll sich nach den vier Tagen sichtbar verbessert haben und eine Leistungssteigerung in Sachen Technik, Handlungsschnelligkeit und Spielintelligenz erfahren“, sagte Rudi Stalyga, einst Oberligatorwart beim VfR Bürstadt am Rande des Fußballcamps bei der FSG Bensheim.

Für die Versorgung der jungen Kicker mit Essen und Getränken sorgte ein Team der FSG Bensheim. zg/tn/Bild: Neu

