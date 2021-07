Fußball-Profi Rode übergibt Preis an Bensheimer Verein

Bensheim. Im Rahmen der Verleihung des 12. Hessischen Präventionspreises wurde auch der gemeinnützige Verein Active Learning ausgezeichnet. Mit dem neuen Konzept „Personal Coaching“ war der Verein nun schon zum dritten Mal mit einer Bildungsidee in Wiesbaden erfolgreich und wurde von Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann und dem Vorsitzenden des Landespräventionsrates Prof. Helmut Fünfsinn für dieses nachhaltige und langfristige Wirken im Bereich der Prävention gelobt.

Nachdem Active Learning im Jahr 2016 mit seinem gleichnamigen Lern-Sport-Konzept den ersten Platz belegte, erreichte das noch junge „Personal Coaching“-Team um die Brüder Lerchl in der Landeshauptstadt mit der neuen Konzeptidee den dritten Platz. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit dieser vergleichsweise jungen Idee bereits so viel Aufmerksamkeit in Wiesbaden erlangen konnten“, freut sich der Vorsitzende Hauke Lerchl. Mit dem Preis werden alle zwei Jahre kriminalpräventive Projekte in Hessen unterstützt.

„Die Präventionsarbeit stellt eine wichtige Säule bei der Bekämpfung der Kriminalität dar“, erklärte Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU). Daher könnten der Einsatz der Preisträger und das ehrenamtliche Engagement gar nicht hoch genug gewürdigt werden. 15 Projekte hatten sich laut Ministerium an der Ausschreibung beteiligt, acht davon wurden als Preisträger geehrt. Im Zuge der Projektvorstellung konnte Hauke Lerchl, der selbst als Lehrer an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim tätig ist, nicht nur auf den Corona-bedingten Ist-Zustand vieler junger Menschen hinweisen, sondern auch die Ziele und Träume vieler Schülerinnen und Schüler in den Fokus rücken.

„Da die Pandemie beispielsweise den Zugang zum Sport oder generell zu den Hobbys vieler junger Menschen als ganz wesentlichen Bereich der Prävention limitiert hat, ist es essenziell, zusätzliche Anreize und seelische Rückzugsmöglichkeiten zu bieten. Nur wenn man jungen Menschen zuhört, kann man ihre Ängste und Nöte verstehen und ihnen dabei helfen, zu demokratisch und sozial handelenden Erwachsenen heranzuwachsen, welche die Gesellschaft von morgen positiv beeinflussen können“, so Lerchl.

Botschafter des Präventionsrats

Applaus und Zustimmung für das Konzept „Personal Coaching“ gab es auch vom Fußball-Profi Sebastian Rode, der bei Eintracht Frankfurt am Ball ist und sich als Botschafter des Landespräventionsrates engagiert.

In seiner Laudatio stellte er den Verein und dessen Wirkungsgrad an der Bergstraße so authentisch und sympathisch vor, dass es den Zuschauern ein Lächeln auf die Lippen zauberte.

Noten in der Schule sind wichtig und dennoch bedeuten sie nicht alles im Leben eines Kindes. Wesentlich sind die Träume von Kindern und Jugendlichen und dass man an diesen festhält. Egal, ob man Fußballer werden möchte, Jurist, Lehrer, Elektriker oder sich beruflich für Tiere und die Umwelt einsetzen möchte: Entscheidend ist, dass man an sich arbeitet, dranbleibt und seinen persönlichen Weg findet. Und genau diesen erfolgreichen Ansatz verfolgt das nun preisgekrönte Konzept „Personal Coaching“, indem es junge Menschen aller Altersstufen und Schulformen während der Schulzeit begleitet. red