Furiose Tangomusik und köstliche Comedy

Bensheim. Nach zwei Jahren Zwangspause melden sich die internationalen Sommerfestspiele Bensheim-Auerbach zum traditionellen Bergsträßer Jahreswechsel am Freitag, 31. Dezember, um 19 Uhr im Parktheater Bensheim mit dem obligatorischen Silvester Special zurück.

Die hinreißende Chanteuse und Musikkabarettistin Annette Postel zelebriert mit der Tangomafia Norbert Kotzan (Bandoneon) und Bobby Fischer (Piano) unter dem Motto „Alles Tango oder was?“ ein furioses Wechselspiel zwischen hochkarätiger Tangomusik und köstlicher Comedy.

Mal Ulknudel, mal Diva

Silvester-Special mit Annette Postel im Parktheater. © Festspiele

„Mit dem neuen Programm ist unserer bewährten und geschätzten Festspiel-Blondine Annette Postel wieder einmal ein großer Wurf gelungen“, so Festspielleiter Klaus P. Becker. Bei der umjubelten Premiere in Karlsruhe, die Becker miterleben konnte, gab es Ovationen und begeisterte Pressestimmen.

Im fliegenden Wechsel zwischen Ulknudel und Diva schlüpft die Postel konterkarierend frech in eine herausfordernde Doppelrolle: Die schlagfertige, aus dem Nähkästchen plaudernde Klofrau „Madame de Toilette“ in Kittelschürze mit handfester Pfälzer Gosch – und dann immer wieder verführerisch lasziv mit Glamour in der Rolle der mondänen Tango-Diva im langen roten Abendkleid oder schwarzen Frack. Ein mitreißendes Wechselspiel zwischen hochkarätiger, emotionsgeladener Tangomusik, augenzwinkernd mit eigenen, pointierten deutschen Texten und frechen Kommentaren der schlagfertigen Pfälzer „Madame de Toilette“, die mit Witz und Komik die Lachmuskeln strapaziert, wenn sie sich resolut mit Mutterwitz Gott und der Welt oder den Niederungen der Frau-Mann-Beziehungen widmet. In Argentinien ist ein Tangotanzabend ohne Klofrau undenkbar: Sie weiß alles, kann alles und hat für alle Fälle alles dabei.

Norbert Kotzan (auch bei Bien Porteno) und Bobbi Fischer (auch bei Tango Five) gehören zu den bekanntesten Tangoinstrumentalisten Deutschlands und zelebrieren die großen Gefühle des Tango zusammen mit „La Postel“ treffsicher und emotionsgeladen.

Zum traditionellen Saison-Auftakt steht am 10. April 2022 nach zwei Jahren Pause wieder „Irish Spring – Festival of Irish Folk Music“ auf dem Spielplan.

Jubiläumsgala in 2022

Die ebenfalls zweimal verschobene Barrelhouse Jazz-Gala zum 30. Jubiläum der Festspiele hoff Becker nun im dritten Anlauf voraussichtlich am 20. Oktober 2022 durchführen zu können. Karten im Vorverkauf gibt es im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers (Tel. 06251/100816); per E-Mail bei KaPeBecker@t-online.de oder unter Tel. 06251/2332. red