Funkübung der Bensheimer Feuerwehren

Fehlheim. Die Feuerwehren der drei Weststadtteile Fehlheim, Langwaden und Schwanheim werden am Freitag, 19. November, ab 18.30 Uhr eine Funkübung durchführen.

Hierbei werden die Einsatzkräfte, ausgerüstet mit Funkgeräten und Taschenlampen, jeweils durch ihren Ortsteil laufen und müssen verschiedene Aufgaben lösen, heißt es in der Ankündigung. Die Ergebnisse werden dann per Funk untereinander kommuniziert.

Mit Taschenlampen unterwegs

Sollten am Freitagabend Personengruppen mit Taschenlampen in den westlichen Stadtteilen gesichtet werden, handelt es sich nach Mitteilung der Wehren höchstwahrscheinlich nicht um Einbrecher, sondern um Kräfte der örtlichen Feuerwehr. Die Einsatzkräfte sind zudem an ihrer Dienstkleidung erkennbar, heißt es abschließend. red

