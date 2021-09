Funkelnde Engel und Sterne

Bensheim. „Pünktlich zu Weihnachten werden unsere Engel funkeln“, freut sich Elke Frindt über die Spende von Fritz Dorsheimer. Der Bensheimer Juwelier hat der Behindertenhilfe Bergstraße gemeinnützige GmbH verschiedene Glas- und Glitzersteine aus seiner Sammlung geschenkt, die dankbar entgegengenommen wurden.

Den Kontakt hat der ehemalige Landrat und Aufsichtsratsvorsitzende der Behindertenhilfe, Matthias Wilkes, hergestellt. „Sie fertigen hier ganz fantastische Produkte“, lobte Wilkes und erklärte, dass er Dorsheimer empfohlen habe, sich mit seiner Spende an die Behindertenhilfe zu wenden.

Die Glitzersteine könnten, so Dorsheimer, zum kreativen Basteln ebenso verwendet werden wie zur Verzierung der Eigenprodukte.

Geschäftsführer Christian Dreiss, Geschäftsführer, und Elke Frindt, der kreative Kopf des „IdeenReichs“, bedankten sich herzlich für die Gabe und überlegten bereits, wie die bunten Steine am besten an die Holzprodukte angebracht werden können.

Die Spendenübergabe fand im Freien vor dem „IdeenReich“ der Behindertenhilfe statt. In dem kleinen Ladengeschäft in der Darmstädter Straße 150 in Auerbach werden Holzprodukte angeboten, die von Menschen mit Beeinträchtigungen gefertigt, veredelt und verkauft werden. Die Rohlinge werden in der hauseigenen Schreinerei hergestellt und von der Malgruppe in liebevoller Handarbeit bemalt. Im „IdeenReich“ beraten die Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung die Kundschaft, helfen bei der Abrechnung und verpacken die Waren. red