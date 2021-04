Fürstliches Flanieren im Auerbacher Fürstenlager

Auerbach. Das Fürstenlager ist neben dem Schloss sicher das meistbesuchte touristische Ziel in Auerbach. An jedem Wochenende lässt sich dies auch an den vielen auswärtigen Kennzeichen der geparkten Fahrzeuge ablesen. Wer die Möglichkeit hat, sollte also lieber unter der Woche die wunderschöne Parkanlage besuchen. Wie so oft bei Zielen, die direkt vor der eigenen Haustür liegen, muss man deren Reiz manchmal aufs Neue wiederentdecken. Auch wenn das Fürstenlager zu jeder Jahreszeit einen besonderen Reiz entfaltet, lohnt sich ein Spaziergang durch die einstige Sommerresidenz der hessischen Fürstenfamilie gerade jetzt im Frühling, wenn blühende Magnolienbäume und das frische Grün die Augen verwöhnen. Das Flanieren durch das „fürstliche Dörfchen“ und den im Rossbachtal gelegenen wunderschön gepflegten Landschaftsgarten, der nach englischem Vorbild angelegt wurde, entschleunigt und entspannt. tn/Bild: Neu

