Für zwei Schachteln Zigaretten in Bensheimer Café eingebrochen

Bensheim. Ein noch fremder Mann ist am frühen Montag (30.05.) in ein Bensheimer Café eingebrochen und hat zwei Schachteln Zigaretten im Wert von 13 Euro gestohlen. Der Einbrecher durchsuchte zwischen 2.55 Uhr und 3.30 Uhr das Lokal in der Hauptstraße, Nähe Zeller Straße und wurde dabei von Kameras aufgenommen, wie die Polizei berichtet.

Abgebildet ist ein 25 bis 30 Jahre alter Mann, der bis zu 1,90 Meter groß sein dürfte. Der Gesuchte hat eine normale Statur und dunkle kurze Haare, die seitlich und im Nackenbereich ausrasiert sind. Der Mann trägt einen Dreitagebart.

Zur Tatzeit war er mit einer hellblauen Jeanshose und einem schwarzen V-Ausschnitt Shirt, dass in Brusthöhe schwarz/ weiße Querstreifen hat bekleidet. Der Tatverdächtige trug dunkel blaue ADIDAS-Sneaker mit weißer Sohle. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Wer Hinweise zu der beschriebenen Person geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler des Kommissariats 41. Telefon: 06251 / 8468-0.

