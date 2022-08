Für Zauneidechsen im Einsatz

Bensheim. Ganz in den Dienst der guten Sache stellten sich bei heißem Sommerwetter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bensheimer Filiale der Deutschen Bank im Rahmen ihres „Social Day“. Denn es galt fest anzupacken, um eine Naturschutzfläche am Wambolder Sand als Lebensraum für gefährdete Zauneidechsen wiederherzustellen.

Anfangs war es kaum vorstellbar, das durch eine dichte Brombeerhecke verborgene große Steinhaufenhabitat innerhalb eines Tages freizulegen. Das städtische Team Klimaschutz, Umwelt und Energie war beeindruckt, wie engagiert und motiviert die Helfer die ungewöhnliche Aufgabe angegangen sind.

Damit den neuen Landschaftspflegern nicht die Kraft ausging, sorgten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung für das leibliche Wohl und informierten in einem kleinen Referat über die naturschutzfachlichen Besonderheiten des Lebensraums.

Auch Stadtrat Adil Oyan zeigte sich beeindruckt von der Arbeitsleistung und bedankte sich beim Team der Deutschen Bank für den großartigen Einsatz. Trotz der hohen Temperaturen stellten sich die Bankangestellten auch nach der Pause weiterhin unerschrocken der mit Dornen bewachsenen Hecke, so dass es am frühen Nachmittag hieß: „Mission erfüllt!“

Als besonderes Erlebnis bleibt sicher in Erinnerung, dass sich während der Arbeiten sogar ein Exemplar der Zauneidechse zeigte. In Summe also ein gelungener Tag für alle Beteiligten, ebenso wie für den Natur- und Artenschutz. ps