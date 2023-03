Für Musikschule anmelden

Bensheim. Am 1. April startet an der städtischen Musikschule das neue Sommersemester mit einem umfangreichen Angebot an Musikkursen für alle Altersgruppen. Freie Plätze gibt es noch in den Instrumentalfächern Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxofon, Trompete, Horn, Schlagzeug und Akkordeon.

Kinder im Grundschulalter können das Spielen auf der Blockflöte erlernen, bei dem die Grundlagen der Notenschrift und des Zusammenspiels vermittelt werden. In der Musikalischen Früherziehung startet ein neuer Kurs für die Vierjährigen mittwochs um 15 Uhr. Einzelne freie Plätze für ältere Kinder in bereits bestehenden Kursen können in der Musikschule erfragt werden.

Kostenfreie zusätzliche Ergänzungs- und Ensemblefächer wie Theoriekurse, Kammermusik und Band runden das Angebot der Musikschule ab.

Anmeldungen nimmt das Sekretariat der Musikschule noch bis zum 15. März persönlich, telefonisch unter 06251/4550 oder per E-Mail an musikschule@bensheim.de entgegen. ps