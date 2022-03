Für Musik-Kurse anmelden

Bensheim. Am 1. April beginnt an der städtischen Musikschule wieder das Sommersemester mit einem umfangreichen Angebot an Musikkursen. Anmeldungen dafür werden bis zum 15. März entgegengenommen.

Freie Plätze gibt es noch in den Instrumentalfächern Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Horn, Cello, Gitarre, Keyboard und Akkordeon. In den Fächern Violine, Oboe, Klavier und Schlagzeug können nur noch wenige SchülerInnen aufgenommen werden, eine Anmeldung auf die Warteliste ist möglich.

Instrumente ausprobieren

Probestunden, bei denen ein Instrument vier Wochen lang ausprobiert werden kann, bietet die Musikschule semesterunabhängig ganzjährig an. Leihinstrumente werden dafür zur Verfügung gestellt.

In den Eltern-Kind-Kursen und in der Musikalischen Früherziehung gibt es ein Kursprogramm für Kinder verschiedener Altersstufen, das an unterschiedlichen Wochentagen stattfindet. Für Neueinsteiger gibt es hier noch einzelne freie Plätze, diese können in der Musikschule erfragt werden.

Anmeldung im Büro der Musikschule, montags bis donnerstags von 13 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 14 Uhr. ps