Für mehr PV-Anlagen auf Dächern

Bensheim. „Wir unterstützen die Klima-Demo des Klimabündnisses Bergstraße am Samstag, 31. Juli, um 11 Uhr“, informiert Yonne Dankwerth vom Vorstand der Bürger für Bensheim (BfB). Die Veranstaltung beginnt am Hospitalbrunnen in Bensheim. Die Abschlusskundgebung findet auf dem Beauner Platz statt.

„Wir fordern eine Kraftanstrengung für Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von Gebäuden und über Verkehrsflächen. PV-Anlagen leisten einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende und für mehr Klimaschutz – aber, und das ist uns von der BfB sehr wichtig – bitte auf bereits versiegelten Flächen“, so BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Auf versiegelten Flächen gebe es in Bensheim ein großes Potenzial. Allein auf Dachflächen bestehe nach Angaben in den Bebauungsplänen der Stadt ein Potenzial von 50 000 MWh, was laut BfB einem Anteil von 40 bis 60 Prozent des städtischen Stromverbrauchs entspricht. Tatsächlich würden zurzeit nur 1,7 Prozent genutzt, so die BfB. „Das muss sich ändern.“

Die erschreckenden Bilder aus den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz und NRW machten deutlich, dass mit der Versiegelung von weiteren Flächen Schluss sein müsse.

„Wir meinen damit beispielsweise aktuell vor Ort die Baugebiete ehemaliges CBM-Gelände und die zwei neuen Turnhallen am Berliner Ring mit Parkplätzen. Wenn das Firmengelände von Thermoplastik zum Wohngebiet wird, muss bedacht werden, dass es im Überflutungsbereich der Lauter liegt“, informiert der BfB-Stadtverordnete Franz Apfel. red