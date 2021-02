Bensheim. „Die Situation ist enorm angespannt“, sagt Frank Löffelholz. Und es werde täglich komplizierter. Sein Herrenmodegeschäft am Wambolter Hof ist seit Mitte Dezember geschlossen. Die Perspektiven sind unklar.

Wie einige andere Kollegen bietet Löffelholz einen sogenannten „click & collect“-Service: der Kunde kann Waren bestellen und vor Ort abholen oder nach Hause liefern lassen. Das Angebot werde gut angenommen. „Am Ende ist das aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.“

In der Krise sind Kreativität und Ausdauer gefragt. Der zweite Lockdown ist für viele Einzelhändler massiv existenzbedrohend. Frank Löffelholz hofft, dass sich die Innenstadt nach ersten Lockerungen wieder erholen wird. Um den Prozess zu koordinieren, schlägt der Geschäftsmann einen fachlichen Koordinator nach Lorscher Vorbild vor. Was bei der Entwicklungsgesellschaft EGL möglich sei, in die ein Service für Handel, Gewerbe und Stadtmarketing integriert ist, könne auch in Bensheim funktionieren, so Löffelholz im Gespräch mit der örtlichen CDU.

Bei einem Innenstadtrundgang haben sich die Spitzenkandidaten Christine Deppert und Tobias Heinz sowie Ralf Dorsheimer (Listenplatz 19) am Freitag über die aktuelle Situation ausgetauscht und mögliche Perspektiven erörtert. Auch darüber, wie es nach der Zwangspause weitergehen könnte.

In Bensheim ist dieser strategische Prozess nicht bei der städtischen Tochter MEGB (Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft) angesiedelt, die ähnlich wie die EGL Wirtschaftsförderung und Flächenvermarktung betreibt: Hier soll das neu aufgestellte Stadtmarketing alle relevanten Akteure zusammenbringen und die bisherigen Aktivitäten unter einem Dach bündeln.

Die Erfahrungen während der Corona-Krise könnten genutzt werden, um digitale Angebote zu erweitern und sich gegenüber dem digitalen Handel dauerhaft zu behaupten, so Tobias Heinz: „Wir müssen die Innenstadt mit allen Beteiligten zeitgemäß positionieren, damit sie attraktiver wird.“ Shopping, Gastro und Kultur sollen dabei einen verzahnten Dreiklang bilden.

Der Stadtverbandsvorsitzende geht davon aus, dass sich das runderneuerte Stadtmarketing als Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung für Einzelhändler, Gastronomen und alle relevanten Gruppen bewähren wird. Auch ein Online-Marktplatz sei ein Schritt in die richtige Richtung. Die Stärken der MEGB sieht er indes eher im Immobilienbereich. Beispielhaft nennt er den Kauf und die Sanierung des ehemaligen Kaufhauses Krämer zum Zweck einer neuen Nutzung.

Prominentes Ziel ist und bleibe für die CDU eine nachhaltige Belebung der Innenstadt durch ein vitales gastronomisches Angebot, dem traditionellen Wochenmarkt sowie Festen und Kulturveranstaltungen und Spielmöglichkeiten für Kinder. Angestrebt werde ein bunter Branchenmix, der lokale Vielfalt betont, so die Christdemokraten. Durch grüne, also pflanzliche Akzente und eine gastronomische Außenbestuhlung könne sich die „Stadt der Blüten und des Weins“ von ihrer besten Seite zeigen, so Christine Deppert, die auch auf die Einbindung der Lauter als flüssige Ader durch das Zentrum verweist. Das Ufer soll zugänglich und das Wasser damit „erlebbar“ gemacht werden.

Auf dem Trockenen sitzen indes die Bensheimer Händler. Und wo kein „Geschlossen“-Schild an der Tür hängt, gähnt an vielen Stellen inhaltliche Leere. Das war schon vor der Pandemie so. „Leerstands-Management ist eine kommunale Pflichtaufgabe“, so Landrat Christian Engelhardt, der sich dem Rundgang angeschlossen hatte. Es gehe darum, tragfähige Konzepte zu starten, die Händlern oder Pop-up-Stores Perspektiven bieten, gleichzeitig aber auch das betriebswirtschaftliche Risiko gering halten.

Tobias Heinz betonte, dass man Leerständen konsequent und kreativ begegnen wolle – auch gemeinsam mit privaten Immobilieneigentümern: Indem die Stadt etwa brach liegende Flächen anmiete und auf begrenzte Zeit weiter vermiete, könnten Leerstände auch kurzfristig behoben und durch neue Geschäftsideen bereichert werden.

Hilfe von „Onkel Alfred“

Christian Engelhardt kündigte in diesem Kontext an, dass der Kreis in den kommenden Monaten im Dialog mit den kommunalen Stadtmarketing-Akteuren über weitere Perspektiven und Formen der Zusammenarbeit sprechen werde. Ein attraktives Modell, wie man händlerübergreifend den lokalen Handel beleben könne, sei die Plattform „Onkel Alfred“, wie sie bereits in Lorsch und Einhausen sowie Bürstadt eingerichtet ist.

Der Service unterstützt ortsansässige Unternehmen beim Erstellen und der Pflege von Onlineshops und bietet einen Lieferservice an. Produktpräsentation, Bestellung, Bezahlung und Lieferung werden verzahnt. So sollen auch kleine Händler in der digitalen Einkaufswelt bestehen können.

„Bensheim hat eine gute Grundsubstanz und viele kreative Köpfe“, so Christine Deppert, die eine Post-Corona-Zeit nicht in allzu tristen Farben malen will. Auch in der Stadtmitte, in der das charakteristische Herz der Stadt schlage, so Deppert, gebe es viel Potenzial für eine positive Entwicklung – auch im Kleinen.

Selbst überschaubare Maßnahmen wie die Öffnung der Lauter und eine akzentuierte Beleuchtung beispielsweise der Brücken und des Rinnentorturms könnten mehr Aufenthaltsqualität und Atmosphäre schaffen. Auch eine ganzjährige Bewirtschaftung des Hospitalbrunnens mit den ansässigen Gastronomen könne für Belebung sorgen.

Um nach dem Shutdown den Besuch der Geschäfte zu forcieren, sollen Innenstadt-Shopper künftig keine Parkgebühr zahlen müssen. Der Geschäftsmann Frank Löffelholz begrüßt Gutschriften oder Gratis-Parkmarken als wichtigen psychologischen Faktor, der von Kunden sehr positiv aufgenommen werde.