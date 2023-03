Für die Revolution – aber Revolution für wen?

Bensheim. Wusstet ihr, dass Raben in die Zukunft planen können? Damit haben sie „Rabe“, dem durchgefrorenen Neuankömmling im Klimaprotestcamp, schon einiges voraus. Die ist mit der Frage nach ihrer Zukunft, oder ob sie überhaupt eine hat, nämlich mehr als überfordert. Doch was immer ihre Zukunft sein wird, sie ist entschlossen, dafür zu kämpfen.

Am 2. März lieferte Raphaela Bardutzkys „Das Licht der Welt“ unter der Regie von Daniela Löffner den Auftakt für die Woche junger Schauspieler 2023. Wer immer für die Reihenfolge der Stücke verantwortlich war, hat astrein gewählt.

Relevanz: Check! Stark angelehnt an die Klimaproteste in Lützerath, beschäftigt sich das Stück mit Klimawandel, Feminismus und Sexismus sowie mit Polizeigewalt.

Schauspiel: Check! Alle sechs Schauspielerinnen und Schauspieler sind ohne jeden Zweifel großartig in ihren vielen Rollen. Sie sind fähig, vom junge Klimaaktivisten innerhalb weniger Sekunden zum herrischen Polizisten zu werden.

Das Stück hat alles, was man von ihm erwartet. Es besitzt perfekt getimten Humor, liefert eine Vielzahl von leidenschaftlich performten Musikeinlagen und vor allem eins: Action. Regen prasselt auf die Bühne, Blitz und Donner dröhnen durch den Saal, die Schauspielerinnen und Schauspieler veranstalten eine ausgewachsene Wasserschlacht, hangeln sich an Sicherungsseilen über die Bühne und zerhacken lautstark einen Blumenkohl.

Für diese Kritik soll jedoch eine weitere These aufgestellt werden. Genau wie die gerade begonnene Woche junger Schauspieler ist „Das Licht der Welt“ außerdem noch eines: nicht komplettiert.

Das Stück illustriert nicht nur klimapolitische Fragen, sondern auch zutiefst menschliche, wie: Was erwarte ich von der Zukunft?

Als Rabe im Camp ankommt, hat sie gerade ihr Studium mit Ziel, den Professorentitel zu erlangen, abgebrochen, weil sie „ja sowieso keine Zukunft“ habe. Diese Einstellung wird jedoch vehement auf die Probe gestellt, als sie unerwartet schwanger wird. Ihre erste Intuition ist Abtreibung, um weitere Klimaemission zu vermeiden, doch als der zukünftige Vater und das Stück selbst die Frage stellen, für wessen Zukunft man ohne Kinder überhaupt kämpft, gerät sie in einen Konflikt.

„Das Licht der Welt“ besitzt genug Verstand, um keine reine Kritik am Staat und der Klimapolitik zu sein. Im gleichen Maße kritisiert es die Aktivisten selbst, wenn auch deutlich subtiler. Im Camp werden Freiheit und Widerstand gegen „das System“ gepredigt. So werden zu Beginn maschinenartig Paragraphen bezüglich des Umgangs mit Protestanten heruntergerattert, um die Unmenschlichkeit dieser zu unterstreichen. Doch sind die etlichen Richtlinien für absolute Gleichheit, mit denen Rabe im Camp konfrontiert wird, diesen Paragraphen in keinster Weise unähnlich. Wenn Rabe eine unangenehme Frage stellt, wird sie mit „Das klingt jetzt schon nach Zivi-Cop-Frage“ abgeschmettert. Es gibt kein Privateigentum im Lager. Schlafsäcke muss man sich mit anderen teilen, um in den Nächten nicht zu erfrieren. Sprich: Das Individuum hat in diesem Camp keine Überlebenschance. Bei all der Internationalisierung geht das individuelle kulturelle Erbe verloren. Das wird besonders deutlich, wenn es den Aktivisten nicht gelingt, ein englisches Äquivalent für „Sehnsucht“ zu finden, das die volle Bandbreite widerspiegelt, die der Begriff in der deutschen Romantik aufgebaut hat.

Des Weiteren wird die Authentizität der Aktivisten angezweifelt. Ihre Spitznamen sind popkulturelle Referenzen wie Gandalf und ihre Widerstandslieder sind Popsongs wie „Umbrella“. Ein Polizist bringt es auf den Punkt, wenn er die Aktivisten gegen Ende des Stücks an Rohre angekettet findet und trocken meint: „Jaja, passiert nix Neues unter der Sonne. Kennen wir alles schon.“

Sie alle sind auf der Sinnsuche nach einem Ideal, dass sie aus ihrer eigenen Dunkelheit hinausführt. Einem Licht der Welt. Nur finden sie es nicht. Am Ende des Stücks heißt es: „Ich hab mir die Zukunft irgendwie anders vorgestellt.“ „Wer hat das nicht?“ Daraufhin wird alles schwarz.

Warum ist das Stück nicht komplettiert? Weil es bei seiner Kritik gegen alles den Appell für etwas vermissen lässt. „Das Licht der Welt“ ist ein cleveres Stück, das gekonnt die gescheiterte Sinnsuche einer orientierungslosen Generation porträtiert, doch es schafft es nicht, daraus eine Bilanz zu ziehen oder eine Alternative aufzuzeigen. Bei aller Rebellion fehlt es ihm an nötiger Radikalität, um für die politische Debatte nicht nur Relevanz, sondern auch Bedeutung zu haben.

Bei Büchner heißt es: „Friede den Hütten, Krieg den Palästen“ und leider ist selbst eine grüne Regenplane, die von Aktivisten scherzhaft „Palast der Anarchik“ genannt wird, ein Palast.