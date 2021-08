Für den Bensheimer Seniorenbeirat bewerben

Bensheim. Im Herbst stehen – wie berichtet – Neuwahlen für den Kommunalen Seniorenbeirat bevor. Darum werden ab sofort interessierte Bürger für dieses Gremium gesucht.

Diese können sich bei Andrea Schumacher vom Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine, schriftlich für eine Mitarbeit bewerben. Kontakt per E-Mail unter senioren@bensheim.de oder unter Telefon 06251/8699160. Die am Donnerstag veröffentlichte Telefonnummer wurde von der Verwaltung falsch weitergegeben. Interessenten sollten sich bis 24. September melden, da die Delegiertenversammlung am 14. Oktober den neuen Seniorenbeirat wählt. red