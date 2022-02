Für Demokratie und Freiheit eintreten

Bensheim. Vertreter der Freien Wähler Gemeinschaft Bensheim haben am 27. Januar – wie seit Jahren – auch in diesem besonderen Jahr, dem 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz, an der Holocaust-Gedenkveranstaltung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft am Stolperstein-Mahnmal teilgenommen.

Auf der Wannsee-Konferenz wurde in nüchterner, verschleiernder Sprache die industrielle Ermordung der elf Millionen in Europa lebenden jüdischen Menschen beschlossen, schreibt die FWG. Mehr als sechs Millionen von ihnen sind in der Folge ums Leben gekommen.

Das Gedenken daran sei nach wie vor wichtig und notwendig aus der Erkenntnis, dass aus scheinbar kleinen, zunächst nur sprachlichen Grenzverletzungen der Weg für die Ausgrenzung und die Ermordung von Millionen Menschen bereitet wurde. Diese Gefahr bestehe auch heute wieder – sprachliche Grenzverletzungen sind erneut salonfähig geworden und die Anzahl rechtsradikaler und rassistischer Gewalttaten habe massiv zugenommen.

„Dem gilt es entschieden entgegenzutreten, Zivilcourage zu zeigen und sich verpflichtet zu fühlen, für Demokratie, Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit einzutreten, gemäß der Inschrift am Stolperstein-Mahnmal“, erklärte Fraktionsvorsitzender Rolf Tiemann abschließend. red