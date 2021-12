Für das Weihnachtsoratorium sind noch Karten erhältlich

Bensheim. In kleiner Besetzung, aber nicht minder feierlich, wird die Tradition fortgesetzt, am zweiten Weihnachtsfeiertag Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium in der katholischen Kirche Sankt Georg in Bensheim aufzuführen.

Ein Bensheimer Solistenchor mit 16 (semi-)professionellen Sängerinnen und Sängern bestreitet coronakonform den Chorpart als Ersatz für den Kammerchor Sankt Georg, der im Moment aufgrund der vorgeschriebenen Einschränkungen nicht in voller Stärke singen darf. Dirigent Gregor Knop und Friderike Martens haben ein ambitioniertes Vokalensemble zusammengestellt, bei dem auch das „ZDF-Quartett“ mitwirkt: drei der vier jugendlichen Sänger, die 2020 zehn ZDF-Fernsehgottesdienste live besungen haben.

Zur Aufführung kommen am 26. Dezember um 18.30 Uhr in der Katholischen Kirche St. Georg die Kantaten I (Jauchzet, frohlocket), IV (Fallt mit Danken) und VI (Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben). Den Orchesterpart übernimmt das Karlsruher Barockorchester, ergänzt um zwei selten zu hörende Hörner in barocker Bauweise, die in der vierten Kantate zum Einsatz kommen.

Auch die Solistenpartien sind namhaft besetzt: allen voran der international gefragte Hans Jörg Mammel als Evangelist, der auch die Arien singt, Sabine Goetz, die in Bensheim schon einige Male mit ihrer klar geführten und ausdrucksstarken Stimme für Begeisterung gesorgt hat, und der junge Christos Pelekanos, ein aufstrebender, profunder Bass aus Frankfurt.

Cononabedingt findet das Konzert unter 2G-Plus-Bedingungen statt: Musiker und Publikum müssen vollständig geimpft oder genesen und zusätzlich mit einem Schnelltest einer offiziellen Stelle getestet sein (nicht älter als 24 Stunden). Wer eine Booster-Impfung nachweisen kann, muss keinen Schnelltest vorlegen. Am Einlass müssen diese Nachweise kontrolliert werden, auch der Personalausweis ist bereitzuhalten. Die Personenzahl in der Kirche ist begrenzt, so dass die vorgegebenen Abstände gewahrt werden können, außerdem gilt die Maskenpflicht auch am Platz.

Eintrittskarten sind in der Tourist-Info in Bensheim erhältlich. red