Für Blutspende anmelden

Bensheim. Die nächste Blutspende in Bensheim findet am Mittwoch, 23. Juni, von 15 bis 19.30 Uhr in der Weststadthalle statt. Termin können online reserviert werden unter https://terminreservierung.blutspende.de.

AdUnit urban-intext1

Das DRK führt die Blutspende unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durch. Das Infektionsrisiko liegt laut DRK daher weit unter dem „sonstiger“ Alltagssituationen.

Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Coronavirus-Impfstoffen ist keine Spenderrückstellung erforderlich, so das Rote Kreuz. Bei Wohlbefinden können Spender am Folgetag der Impfung Blut spenden.

Weitere Informationen und die Terminreservierung findet man unter www.blutspende.de/corona. red

AdUnit urban-intext2